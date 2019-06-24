ФАН разъясняет: ресурс «Грани.ру» призывает к госперевороту в России

Малоизвестное антироссийское издание «Грани.ру» решило хайпануть на теме задержания журналиста Ивана Голунова, но внезапно призвало к государственному перевороту в России.

В сервисе «Яндекс.Новости» сформировался сюжет «Митинг против политических репрессий начался в Москве». В нем ряд антироссийских и либеральных СМИ рассказывают о малолюдной акции, которая состоялась в столице в минувшее воскресенье.

Редакции ФАН особенно хотелось бы отметить отличившийся ресурс «Грани.ру», в котором либеральные журналисты, а по совместительству «профессиональные борцы с режимом» радостно описывали, кто выходил на протестное мероприятие и как «общество яростно протестует, глухо бурлит, прикидывается несогласной ветошью, а в целом постепенно меняется, и даже худшие в нем, увлеченно сотрудничающие с властью, тайно мечтают о переменах».

В рамках проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» наша редакция рассказывает, как «Грани.ру» запутывают читателей, намеренно утаивая от них информацию о нарушениях оппозиционных активистов 12 июня и о том, как антироссийский ресурс призывает пользователей чуть ли не к государственному перевороту в стране.

Так, например, при публикации своего провокационного материала, сотрудники «Граней» делали упор на разбор ситуации с Иваном Голуновым, при этом сам текст находится в разделе «Политзеки». Выходит, редакция антироссийского СМИ открыто называет задержание спецкора «Медузы» политически мотивированным делом, тогда как следствие по нему еще ведется, и неизвестно, кто и зачем подбросил журналисту запрещенные вещества.

Далее в статье сообщается о состоявшемся в столице 12 июня митинге в поддержку Ивана Голунова. При этом автор текста активно критикует руководство «Медузы», которое после освобождения журналиста из-под стражи призвало всех неравнодушных не выходить на не согласованную властями акцию. Что самое интересное, с таким же призывом выступил и сам фигурант расследования. Причиной этому, вероятно, послужил тот факт, что выход на несанкционированный митинг является нарушением Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», что грозит нарушителю ответственностью.

Тем не менее автор провокационного материала не спешит в своем «творении» упоминать о том, что вышедшие 12 июня на центральные улицы Москвы активисты нарушали Федеральный закон. Более того, редакция «Граней» назвала «жестким винтиловом» действия правоохранителей. Таким образом, автор статьи намеренно пытался создать негативный фон вокруг законных действий властей, хотя многие эксперты с такой формулировкой в корне не согласны. Так, политический аналитик Руслан Осташко заявил, что во время незаконной акции «в поддержку» Голунова сотрудники полиции действовали грамотно и четко.

«Полиция вела себя крайне профессионально и очень мягко, она не допустила кровопролития, чего пытались добиться активисты. У меня вообще складывается ощущение, что сейчас у нас полиция чуть ли не запугана действиями так называемых гражданских активистов. Потому что последние активно следят за тем, чтобы правоохранители не перегнули палку. Сотрудники же действовали сверхосторожно и сверхкорректно, что можно было увидеть на фотографиях и видеокадрах вчерашних протестов», — говорит эксперт.

Но на этом желание «Граней» словить хайп на деле Голунова не заканчивается. Автор статьи пытается романтизировать участников протестных акций, называя их чуть ли не ангелами, «впервые за 20 лет ощутившими вкус победы». При этом он выразил надежду на то, что в недалеком будущем в стране произойдет «чудо», которое уже происходило в истории России – «всю страну освободят, как Голунова». Такую формулировку кроме как госпереворотом с призывом к насильственной смене власти не назовешь.

К слову, действия так называемых «активистов» на несанкционированном митинге в поддержку Голунова в Москве и других городах можно расценивать как иностранное вмешательство Запада. Дело в том, что в отношении журналиста не применялось никаких «репрессий», о которых так громко кричало либеральное сообщество. Тем не менее, даже после освобождения Голунова, ряд крупных западных изданий активно пытался сделать из него «жертву режима». Таким образом российские либеральные и западные средства массовой информации пытались раскачать лодку протестной активности в России.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, а также другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках, в том числе в социальных сетях, занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. В этом были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы наших коллег из, по сути, антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).