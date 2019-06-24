«Сколково» и «дочка» Роскосмоса запустят спутники для «Интернета вещей»

Компания «Главкосмос Пусковые услуги», резидент фонда «Сколково» — фирма «СПУТНИКС» и тунисский холдинг TELNET подписали трехстороннее соглашение о совместных разработках в космической отрасли, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках меморандума стороны договорились разработать и запустить группировку малых спутников на орбиту Земли до 2023 года. Планируется, что в группировку войдет порядка 30 наноспутников. Первым этапом сотрудничества станет запуск в космос тунисcкого космического аппарата Challenge-1.

Ожидается, что спутники будут использоваться для поиска пропавших людей, в сельском хозяйстве, метеорологии. Космические аппараты позволят связать в сеть около 80 млн объектов на Земле.

«Для нас большая честь, что TELNET выбрал для запуска своего космического аппарата российский «Союз». Это будет не просто первый аппарат TELNET, это будет первый космический аппарат Туниса. Это будет конфигурация ракет «Союз-2», «Союз-1А» с космодрома запуска Байконур», — объявил на церемонии подписания Александр Серкин, генеральный директор «Главкосмос Пусковые услуги».

Представитель дочерней компании Роскосмоса, являющейся оператором коммерческих пусков ракет «Союз-2» с российских космодромов также пригласил всех участников подписания на предстоящий запуск спутников. В ответ глава тунисской компании отметил интерес своего холдинга к партнерству с российскими коллегами, которое имеет давнюю историю.

«50 лет назад Россия совместно с Тунисом создала в Тунисе первый инженерно-технологический университет. В то время большое количество российских преподавателей преподавали в университете, и благодаря им у нас сегодня есть порядка 500 инженеров в нашей компании, являющихся выпускниками этого университета. И теперь, спустя 50 лет, мы говорим о партнерстве в совместной космической деятельности. Думаю, сейчас самое время для этого», — заявил, выступая с приветственным словом, директор туннисского TELNET Holding Мухамед Фрих.

Он также поделился впечатлением от общения с представителями Роскомоса, состоявшегося несколькими часами ранее. По словам Мухамеда Фриха, речь шла о втором этапе совместного российско-тунисского сотрудничества, в рамках которого планируется создать уже крупный космический аппарат.

«Мы рады, что будем развивать это направление совместно с коллегами из Туниса. Это еще одно подтверждение тому, что космическая тема для «Сколково» остается одной из приоритетных, и мы являемся одними из лидеров в этой нише», — отметил перед подписанием документа председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Свои подписи под тремя экземплярами меморандума поставили Мухамед Фрих, Александр Серкин, а также генеральный директор «СПУТНИКС» Владислав Иваненко. В церемонии также принял участие посол Тунисской Республики в РФ Мухаммед Али Шихи. Торжественная часть завершилась экскурсией в офис компании — участника соглашения.

Резидент «Сколково» занимается производством высокотехнологичных спутниковых компонент и платформ малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудовании для отработки и испытаний МКА, а также наземных спутниковых станций.