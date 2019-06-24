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Патрушев заявил, что Москва уделяет серьезное внимание безопасности Израиля

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Патрушев заявил, что Москва уделяет серьезное внимание безопасности Израиля

Тель-Авив, 24 июня. Россия уделяет серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля и считает, что решение этой задачи требует урегулирования ситуации в Сирии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.   

«Мы уделяем серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля. Чтобы решить эту задачу на практике, необходимо вернуть мир и стабильность в регион, в том числе на сирийскую территорию», — сказал представитель России.

Прибывший в Иерусалим для проведения переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Патрушев назвал основной темой своих контактов ситуацию в регионе, в частности в САР.

Напомним, Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник. Он проводит переговоры с израильским премьером, также у него запланированы контакты с советником американского лидера нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

На прошлой неделе ситуация на Ближнем Востоке обострилась — Корпус стражей исламской революции объявил, что сбил американский беспилотник, поскольку он нарушил воздушное пространство Ирана. Американская сторона утверждает, что летательный аппарат был сбит в международном пространстве.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов был нанести удар по Ирану, но отказался от идеи из-за возможных жертв.

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Автор: Данила Копп
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