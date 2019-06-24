«Локомотив» заинтересовался футболистом «Ахмата»

Москва, 24 июня. Московский «Локомотив» заинтересовался полузащитником «Ахмата» Антоном Швецом, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, на подписании игрока настаивает главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Отмечается, что сумма трансфера может составить 4 млн евро. При этом стоит отметить, что за игроком также следит «Спартак».

Швец перешел в «Ахмат» летом 2017 года на правах свободного агента, до этого он выступал за второй состав испанского «Вильярреала». В минувшем сезоне он провел 20 матчей и забил два мяча. По оценкам transfermarkt.de, стоимость 26-летнего полузащитника составляет 3 млн евро.