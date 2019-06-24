Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму

Киев, 24 июня. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника главного управления Службы безопасности (СБУ) в Крыму Александра Шмитько, соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в указе.

Шмитько занимал пост главы СБУ в Крыму с июня прошлого года, на эту должность его назначил экс-президент Украины Петр Порошенко. Ранее Шмитько занимал пост главы СБУ в Запорожской области с 2014 по 2017 год.

Стоит отметить, что управление СБУ в Крыму является фиктивным органом, так как Крым в 2014 году стал субъектом Российской Федерации. За воссоединение с Россией проголосовали 96% крымчан. Однако Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт навсегда», Крым является полноправным регионом России.

Кроме того, в понедельник Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца. На посты уволенных глав областей Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов — Ярослава Лагуту, Игоря Тимошенко и Тараса Высоцкого.