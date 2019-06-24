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Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2019 году

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Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2019 году

Москва, 24 июня. Обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

На пресс-конференции Татьяна Голикова сообщила, что 315,2 тысячи выпускников сдавали обществознание. Физику на ЕГЭ выбрали 139,5 тысяч человек.

Биологию сдавали 154 тысячи 11-классников, историю выбрали 103,3 тысячи школьников. На четвертом месте по популярности стоит информатика, на пятом — химия.

Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2019 году

Основной период сдачи ЕГЭ прошел 27 мая, начавшись с географии и литературы. Затем школьники писали математику, химию и историю. 3 июня был самый массовый экзамен по русскому языку. Резервный срок сдачи экзаменов — до 1 июля. В этом году ЕГЭ сдадут порядка 750 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что школьник из Астрахани получил 0 баллов по математике. Работу выпускника не смогли отсканировать и проверить из-за его ручки.

Директор школы, где учился мальчик, рассказала о том, как действовать в этой ситуации. Она подчеркнула, что образовательное учреждение всегда на стороне ученика.

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Автор: Ирина Селезнева
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