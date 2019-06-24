Скончался отец рок-н-ролла Дэйв Бартоломью

Новый Орлеан, 24 июня. Легендарный музыкант и композитор Дэйв Бартоломью ушел из жизни в возрасте 100 лет. О его смерти стало известно от одного из его сыновей. Артист скончался в больнице неподалеку от Нового Орлеана.

Бартоломью с детства был талантливым ребенком. Еще в юности он начал активно участвовать в дальнейшем развитии рок-н-ролла. Сначала он познакомил с этим жанром Новый Орлеан, а затем и весь мир. Музыкант писал песни не только для себя, но и для других знаменитых артистов. Песни с огромной скоростью становились обожаемыми по всего миру.

Недолгое время Бартоломью был наставником известного джазового исполнителя Луи Армстронга. Со многими артистами его связывала не только музыка. Он был прекрасным другом своему звездному коллеге Фэтсу Домино. Совместно они исполнили несколько легендарных песен, среди которых «Ain’t That A Shame» и «I’m Walkin».

Следует отметить, что имя Дэйва Бартоломью включено в список Зала славы рок-н-ролла.