Источник в Минздаве объяснил, почему врачу из Мурманской области заплатили за месяц 20 тысяч рублей
Мурманск, 24 июня. Отоларинголог Ярослава Чистякова из Мурманской области, которая во время прямой линии пожаловалась на маленькую зарплату, получила 20 тысяч рублей лишь однажды — она отработала не полный месяц и до этого долгое время была на больничном. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей в областной администрации.
В мурманской области продолжает разрастаться скандал, связанный с якобы неверными сведениями, подаваемыми на стол губернатору и реальными суммами, которые получают врачи.
Напомним, отоларинголог Ярослава Чистякова звонила на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и сказала, что получает всего 20 тысяч рублей. В результате этого была уволена заместитель губернатора Инна Погребняк, которая докладывала о том, что средний заработок врачей в районе 50-60 тысяч рублей. В выходные к Чистяковой ездил региональный министр здравоохранения и с зарплатой женщины удалось разобраться.
«Такая зарплата у нее получилась лишь один раз, — объяснил источник в администрации области. — В феврале она отработала не полный месяц и до этого длительное время была на больничном. Оклады у врачей действительно маленькие, большую часть зарплаты составляют стимулирующие выплаты. А их платят через месяц — там своя технология начисления. Поэтому в марте за февраль отоларинголог получила очень маленькую сумму. Уже в следующий, когда были начислены стимулирующие выплаты, она заработала порядка 50 тысяч рублей».
Надо отдать должное самой Чистяковой, она билась не столько за себя, сколько за молодых специалистов, которые придут работать и без стимулирующих выплат получат копейки. В Мурманской области подчеркнули, что все равно эти суммы маленькие с учетом полярных выплат, и сейчас предпринимаются шаги для того, чтобы повысить оклад всем медработникам.