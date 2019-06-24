Два истребителя Eurofighter потерпели крушение в Германии

Берлин, 24 июня. Два истребителя Eurofighter бундесвера потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на бундесвер.

Истребители упали на расстоянии около 10 километров друг от друга. По данным немецкого портала, пилоты успели вовремя катапультироваться, однако их местоположение пока не установлено. Информацию о падении истребителей подтвердили в региональном министерстве внутренних дел.

Кроме того, сообщается, что на месте падения самолетов начался пожар. Местная радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видны два облака дыма в небе над горизонтом. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

Отметим, что истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении не только в Германии, но и в Великобритании, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана. Эти самолеты используются практически во всех военных операциях НАТО с 2003 года.

В 2017 году министр обороны Австрии раскритиковал Eurofighter и пообещал, что все 15 самолетов спишут в 2020-2023 годах. По словам австрийского министра, немецкие истребители имеют высокую стоимость, но при этом не соответствуют требованиям. Например, как подчеркнул министр, Eurofighter плохо действуют в условиях плохой видимости, а также в темноте.

Напомним, что ранее Германия отказалась от покупки американских истребителей F-35. Планировалось, что самолеты из США обновят парк ВВС ФРГ. При этом на недостатки F-35 пятого поколения обратили внимание и в Пентагоне, отметив, что истребители не проработали и четверти срока, заявленного производителем.

Ранее сообщалось о крушении американского истребителя F-35A в Японии. Инцидент произошел во время учений.