Навальный вместо митинга «за Голунова» похрустел чиабаттой в Италии

Москва, 24 июня. Митинг в «поддержку» освобожденного журналиста Meduza Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в Москве собрал всего 1,8 тысячи человек вместо заявленных 20 тысяч участников. Организовал акцию «Профсоюз журналистов» и дружественный Алексею Навальному Михаил Светов, сам скандальный блогер променял марш на отдых в Италии.

«Человек снял 3,5 миллиона рублей биткоинами, как говорят. Ему хорошо: он отдыхает с детьми и женой. Это прекрасно! Давайте порадуемся за него», — предложил гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

Как объяснил эксперт, Навальный уехал на Апеннинский полуостров не столько по причине необходимости отдыха, сколько из-за того, что отпуск блогеру теперь приносит больше «хайпа», нежели речи на согласованном митинге или даже уже ставшие привычными задержания в начале несанкционированных акций.

«Нет хайпа. Навального в прошлый раз арестовали, никто даже слова хорошего не сказал о нем», — передает его слова «Политика Сегодня».

Позицию Данилина разделил и депутат Госдумы Виталий Милонов, который отметил, что для блогера важно иметь во всем монетизацию.

«Если бы можно было красиво попасть под замес, красиво упасть, как футболист к примеру, который корчится от боли, чтобы его команде дали пенальти», — отметил он.

Парламентарий добавил, что нет ничего глупее, чем ходить на митинги по несуществующему факту, поскольку Голунова давно отпустили, да к тому же выставлять себя перед москвичами «психованным человеком». Именно поэтому, считает, Милонов, Навальный предпочел свежие морепродукты и итальянских лобстеров неактуальному митингу в «защиту» спецкора Meduza.

«Люди, которые стараются проводить подобные акции, напоминают шизофреников: нет предмета для беспокойства, а они все ходят, ходят и ходят», — отметил депутат.

Он также не исключил, что причиной спешного отъезда блогера стало также и желание подзаработать на фоне развернувшихся в Грузии массовых беспорядков. Тема Голунова уже не нова, отметил Милонов, однако на протесты в Тбилиси сейчас масса надежд.

«Под хруст чиабатт Навальный может получить новые задания», — констатировал он.

Стоит отметить, что это далеко не первый отпуск, который скандально известный блогер, громко заявляющий о своей якобы «борьбе с коррупцией в России», проводит за границей на чужие деньги. Ранее Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование, в центре которого оказался отпуск Навального в итальянском городе Сорренто. Блогер, который в социальных сетях выступает за «скромный отдых», оказался не прочь потратить миллионы рублей на тайные путешествия.

В распоряжение редакции попал договор аренды элитной виллы, в который вписано имя Навального. Судя по документу, несколько дней проживания на Villa Syrene обошлись одиозному блогеру более чем в 30 тысяч евро.

Также автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК», проанализировав данные публичных биткоин-кошельков блогера, заметил странное обстоятельство: поездки Навального на отдых за границу «перекликаются с датами снятия миллионов с того самого кошелька». К примеру, во время путешествия семьи блогера в Египет со счета было выведено три биткоина или 1,3 миллиона рублей.

Журналиста издания Meduza задержали 6 июня на Цветном бульваре. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил спецкора под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Несмотря на то, что журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а сам попросил своих «защитников» не ходить на акции в его поддержку, оппозиция не стала отказываться от провокаций. Это еще раз доказывает, что в действительности либеральной общественности плевать на Голунова, журналист лишь был инфоповодом для пиара.

Оскандалилась на прошедшем митинге и протеже блогера Навального Любовь Соболь. Во время выступления о журналисте она не сказала почти ни слова, посвятив всю речь рекламе собственной избирательной кампании.