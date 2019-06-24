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Бабаян прокомментировал назначение на пост главреда радиостанции «Говорит Москва»

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Бабаян прокомментировал назначение на пост главреда радиостанции «Говорит Москва»

Москва, 24 июня. Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» назначен тележурналист, ведущий передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян.

«Друзья, хочу сообщить, что я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», — сообщил Бабаян в Facebook.

Бабаян также отметил, что бывший главные редактор Сергей Доренко сделал радиостанцию «самым ярким радио страны». По словам журналиста, принимать пост после смерти Доренко для него — отдельный вызов. Бабаян пообещал сделать все возможное, чтобы радиостанция «становилась еще ярче».

Бабаян прокомментировал назначение на пост главреда радиостанции «Говорит Москва»

В редакции радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что узнали о назначении Бабаяна на пост главного редактора из социальных сетей. Как отметил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов, знакомство Бабаяна с коллективом состоится во вторник, 25 июня.

Бабаян, комментируя ТАСС назначение на пост главного редактора радиостанции, рассказал, что относится к новой должности спокойно. Он подчеркнул, что останется ведущим программы «Право голоса», а также будет избираться в Мосгордуму.

Сергей Доренко скончался 9 мая текущего года. Журналист попал в ДТП в Москве — ему стало плохо, он потерял управление мотоциклом, после чего врезался в бетонное ограждение. Врачи пытались реанимировать журналиста, но попытки оказались безуспешными. Экспертиза показала, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты, пишет RT.

Ранее вдова бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Юлия Доренко рассказала об отношении журналиста к смерти. По словам Юлии Доренко, супруг предпочитал брать от жизни все и наслаждаться каждым мгновением, ходить по больницам было не в его стиле.

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Автор: Сергей Петров
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