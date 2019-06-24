Российская делегация ПАСЕ вылетит в Страсбург 24 июня

Москва, 24 июня. Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вылетит в Страсбург 24 июня. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Страсбурге сейчас проходит летняя сессия ПАСЕ.

«Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством», — сообщил Толстой.

Вице-спикер Госдумы отметил, что Россия следит за дискуссиям, которые идут на площадке ПАСЕ.

«Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства», — подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что российская сторона ждет резолюцию по докладу комитета по регламенту, призванную гарантировать равноправие национальных делегаций в ПАСЕ. От этого зависит решение российской делегации по вопросу подачи заявки на продление полномочий. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что пока антироссийские темы в Парламентской ассамблее не обсуждаются, поскольку подобные вопросы снимаются при голосовании.

Кроме того, Петр Толстой прокомментировал ситуацию с неуплатой РФ взносов в Совет Европы в период отсутствия российской делегации в ПАСЕ. Вице-спикер Госдумы отметил, что этот вопрос будет обсуждаться только после восстановления прав российских парламентариев. Он также добавил, что финансовые вопросы входят в компетенцию МИД, а не Госдумы.

На сессии Парламентской ассамблеи в Страсбурге должно состояться голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Напомним, в 2014 году представителей РФ лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. Власти полуострова инициировали законный референдум после государственного переворота на Украине. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за присоединение к России.

В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты. В ответ Россия приостановила работу в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Ранее сообщалось, что участники июньской сессии Парламентской ассамблеи отказались от инициативы о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неуплату.