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Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять епархией

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Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять епархией

Киев, 24 июня. Синод «новой церкви» отобрал у раскольника Филарета Денисенко каноническое право управления Киевской епархией, но оставил его в составе «епископата». Об этом сообщил в понедельник во время брифинга «архиепископ Черниговский и Нежинский» Евстратий Зоря.

Ранее Филарет обратил внимание на то, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Помимо этого, на ее собрании решили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей.

По словам Зори, Филарет продолжит находиться в составе епископата ПЦУ, но «он потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией». 

По вердикту синода Филарет может написать письмо на имя руководителя «новой церкви» Епифания Думенко, а также обратиться к синоду касательно соборного рассмотрения своего будущего положения. Кроме того, синод принял решение подчинить Киевскую епархию, которой должен был руководить Филарет, непосредственно Епифанию.

Напомним, ПЦУ была сформирована в ходе так называемого «объединительного собора» в украинской столице в конце прошлого года в итоге слияния двух неканонических церковных структур, функционировавших на Украине. Руководителем новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, категорически отказалась участвовать в этом мероприятии.

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Автор: Сергей Петров
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