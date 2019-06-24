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Скабеева объяснила, как вынудила Ляшко заговорить в ПАСЕ на русском языке

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Скабеева объяснила, как вынудила Ляшко заговорить в ПАСЕ на русском языке

Страсбург, 24 июня. Украинские СМИ распространили сообщения о том, что российская журналистка Ольга Скабеева во время интервью в стенах ПАСЕ вынудила лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко перейти на русский язык. Телеведущая объяснила, как это произошло. 

Ранее украинская пресса опубликовала новости с заголовками «Пропагандистка Скабеева вынудила Ляшко перейти на русский язык в ПАСЕ».  

Ляшко отвечал на вопросы Скабеевой касательно действий Киева в случае возвращения России в ПАСЕ на украинском языке, лишь изредка в его речи проскальзывали фразы на русском языке. Во время беседы телеведущая программы «60 минут» напомнила украинскому чиновнику, что в прошлый раз он разговаривал с ней по-русски.

«Вы обычно со мной говорите по-русски, а сейчас что-то случилось», — сказала Скабеева, обращаясь к Ляшко.

Глава «Радикальной  партии» спросил, хочет ли она, чтобы он стал говорить на русском языке и перешел на ее родной язык.  

«По-русски с нами можно поговорить?» — уточнила Скабеева.

«Конечно», — ответил Ляшко.

Скабеева объяснила, как вынудила Ляшко заговорить в ПАСЕ на русском языке

В дальнейшем Скабеева и Ляшко стали разговаривать на русском языке. Украинский политик повторил свои слова уже на родном языке ведущей.

«Сила убеждения», — написала Скабеева, добавив хохочущий смайлик.

Скабеева объяснила, как вынудила Ляшко заговорить в ПАСЕ на русском языке

Напомним, летняя сессия ПАСЕ открылась в понедельник в Страсбурге. Отмечается, что планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить российской делегации возможность принять участие в работе июньской сессии.

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Автор: Данила Копп
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