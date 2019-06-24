Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России

Тбилиси, 24 июня. Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.

Исследование провели специалисты неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия». В итоге сотрудники НПО пришли к выводу, что если с 1 июля Грузию не посетит ни один российский турист, потери Грузии составят 100 млн долларов.

Экономист организации Бесо Намчавадзе заявил, что теперь стране нужно привлекать туристов из других стран.

«Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», — добавил он в интервью телекомпании «Рустави-2».

В Национальной ассоциации туризма Грузии сообщили, что в 2018 году страну посетили 1,4 миллиона российских туристов. В 2017 году их было на 24% меньше.

Напомним, запрет на авиасообщение с Грузией был введен на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. В качестве повода для них была использована провокация в отношении российской делегации, прибывшей на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пикетировали здание парламента, требуя отставки ряда руководящих лиц, допустивших приезд депутатов из России.

По некоторым данным, за организацией беспорядков могут также стоять США. На это указывает деятельность в Грузии ряда неправительственных фондов, которые существуют на деньги Вашингтона. Они не скрывают антироссийского характера своей работы. Очевидно «активистам» нужно было доказать, что они не даром получают американские деньги, и придать протестам нужное направление.

К слову, антироссийские выпады делает и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию врагом и обвинила в том, что Москве якобы выгоден раскол Грузии.

Сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что падение турпотока из России в Грузию составит 60-70 процентов. По ее мнению, автобусных туров, конечно, может подрасти, но совсем незначительно.