Москва, 24 июня. УЕФА прокомментировал антироссийскую акцию грузинских футболистов. Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на футбольное поле национального состязания в футболках с антироссийскими лозунгами.

По данным издания «Газета.ru», как уточнила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, любая возможная дисциплинарная мера по ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках грузинских спортсменов находится под юрисдикцией Федерации футбола Грузии.

Как пишет РИА Новости, в союзе напомнили, что акция футболистов прошла в рамках национального первенства, поэтому вопрос о наказании спортсменов должен решаться в Грузии. «Парламентская газета» сообщила, что союз может возбуждать дисциплинарные дела только по инцидентам, происходящим в рамках соревнований УЕФА.

20 июня в Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), участие в мероприятии приняла российская делегация во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Согласно регламенту, Гаврилов на открытии ассамблеи занял место в кресле спикера грузинского парламента. Оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» выразили недовольство тем, что Гаврилов сел в кресло спикера, и покинули зал, в результате чего заседание было прервано.

Инцидент в парламенте послужил поводом для организации многотысячных протестов в Тбилиси. Очевидно, что участие в организации массовых протестов в Грузии принимали представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений в этой стране. Кроме того, провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера подтверждают заинтересованность Вашингтона в дестабилизации ситуации в Грузии. Карпентер заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID). Поддержку грузинским оппозиционерам оказывают и в социальных сетях.

Ранее в МИД РФ заявили, что визит российской делегации в Тбилиси на МАП был намеренно использован радикальной грузинской оппозицией для проведения беспорядков. Целью оппозиции было не допустить нормализации отношений Москвы и Тбилиси, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.