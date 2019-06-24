Грузия снова будет дарить вино прибывшим туристам

Тбилиси, 24 июня. Национальная администрация туризма Грузии возобновила акцию по раздаче вина туристам: запланировано подарить гостям страны 300 тысяч бутылок вина.

Ведомство объявило электронный тендер на закупку брендированного подарочного вина, стоимостью более 362,3 тысячи долларов (1 млн. лари). Известно, что гости получат сухое вино «Саперави». Бутылки имеют оливковый цвет и упакованы специально для транспортировки.

«Тендер действительно объявлен. Когда пройдут соответствующие процедуры, мы сообщим всю информацию», — заявили в администрации.

Как сообщает газета «Батумелеби», акция пройдет в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Акция по раздаче вина приезжим гостям ранее уже проходила в аэропортах Грузии, а именно в 2016 и 2017 годах. В рамках последней акции было подарено 60 тысяч бутылок вина.

Главой государства РФ Владимиром Путиным 21 июня был подписан указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию с 8 июля. Также было поручено обеспечение возвращения россиян обратно в страну.