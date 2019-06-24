Следствие попросило продлить арест Арашукову до 30 сентября

Москва, 24 июня. Басманный суд российской столицы на этой неделе рассмотрит прошение Следственного комитета о продлении до октября срока ареста экс-члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

«В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова», — отмечается в пресс-службе суда.

По данным агентства «Интерфакс», следствие просит продлить арест на 90 дней — до 30 сентября 2019 года.

Сообщается, что дата рассмотрения материала будет назначена позже. На данном этапе срок заключения Арашукову установлен до 30 июня.

В конце мая СФ досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова. Поводом для такого решения стало непредоставление в указанный срок декларации о доходах.

В настоящее время Арашуков находится в следственном изоляторе, но, как объяснял ранее председатель комиссии Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов Юрий Воробьев, это не могло помешать сдать декларацию в срок, установленный регламентом.

Напомним, Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан в начале текущего года прямо на заседании Совфеда. В марте суд временно отстранил его от должности. Ему вменяют участие в преступном сообществе, два эпизода организации убийства по предварительному сговору из корыстных мотивов, а также давлении на свидетеля.

Согласно версии следствия, Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем Арашуковым.