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МВД Казахстана сообщило подробности эвакуации населения после ЧП на оружейных складах

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МВД Казахстана сообщило подробности эвакуации населения после ЧП на оружейных складах

Нур-Султан, 24 июня. Эвакуация населения из города Арысь Туркестанской области Казахстана, где ранее на оружейных складах произошел пожар и прогремели взрывы, проводится по четырем направлениям. Об этом говорится в сообщении Комитета по ЧС МВД республики.

Всего, по последним данным ведомства, эвакуированы 3,5 тысячи человек, еще 1,5 тысячи — направляются в пункты эвакуации.

«В населенном пункте Мунтайтас зарегистрировано 904 человека, учет эвакуированного населения продолжается», — говорится в сообщении КЧС МВД Казахстана.

Для охраны общественного порядка в Арыси с воинской части нацгвардии МВД города Шымкент направляются 500 человек.

МВД Казахстана сообщило подробности эвакуации населения после ЧП на оружейных складах

Сообщается, что на месте происшествия находятся глава Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер, первый заместитель командующего — начальник штаба регионального командования «Онтустык» Андрей Каскеленов и заместитель начальника следственного департамента Кайрат Нурмагамбетов.

Сообщается, что в связи с событиями в Арыси открыты телефоны горячей линии. По данным ведомства, поступило 878 звонков от населения. 

Ранее стало известно, что в Туркестанской области был объявлен режим ЧС. Более 30 человек госпитализированы.

Напомним, на одном из оружейных складов в Туркестанской области рядом с городом Арысь по неустановленным причинам вспыхнул пожар, в результате начали взрываться боеприпасы. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

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Автор: Регина Пак
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