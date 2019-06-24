МВД Казахстана сообщило подробности эвакуации населения после ЧП на оружейных складах

Нур-Султан, 24 июня. Эвакуация населения из города Арысь Туркестанской области Казахстана, где ранее на оружейных складах произошел пожар и прогремели взрывы, проводится по четырем направлениям. Об этом говорится в сообщении Комитета по ЧС МВД республики.

Всего, по последним данным ведомства, эвакуированы 3,5 тысячи человек, еще 1,5 тысячи — направляются в пункты эвакуации.

«В населенном пункте Мунтайтас зарегистрировано 904 человека, учет эвакуированного населения продолжается», — говорится в сообщении КЧС МВД Казахстана.

Для охраны общественного порядка в Арыси с воинской части нацгвардии МВД города Шымкент направляются 500 человек.

Сообщается, что на месте происшествия находятся глава Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер, первый заместитель командующего — начальник штаба регионального командования «Онтустык» Андрей Каскеленов и заместитель начальника следственного департамента Кайрат Нурмагамбетов.

Сообщается, что в связи с событиями в Арыси открыты телефоны горячей линии. По данным ведомства, поступило 878 звонков от населения.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области был объявлен режим ЧС. Более 30 человек госпитализированы.

Напомним, на одном из оружейных складов в Туркестанской области рядом с городом Арысь по неустановленным причинам вспыхнул пожар, в результате начали взрываться боеприпасы. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.