Малькевич объяснил, почему Facebook признал отсутствие вмешательства России в Brexit

Корпорация Facebook пытается решить свои проблемы, признавая отсутствие факта вмешательства России в ход референдума по Brexit. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Дело в том, что у самого Facebook куча проблем. Их преследуют органы власти по всему миру за осуществляемую ими цензуру, за давление на общественное мнение», — пояснил Малькевич.

Поэтому признание невмешательства России в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза могло быть использовано руководством Facebook для собственного пиара.

«Мол, смотрите, мы же говорим, не было вмешательства. А то, что мы забанили кучу русских людей, так это за хейтспич (язык ненависти). Это другое», — объяснил собеседник ФАН.

Таким образом руководство социальной сети хочет «убить всех зайцев».

«Facebook хочет произвести впечатление объективной соцсети, которая просто так банить не будет», — резюмировал член Общественной палаты РФ.

Кроме того, и сам вице-президент компании Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг, который от имени компании заявил об отсутствии вмешательства России в референдум, мог пересмотреть свои взгляды.

«Клегг 5 лет работал вице-премьером британского правительства, будучи лидером партии либеральных демократов», — напомнил Малькевич.

Само же это правительство развалилось, а сам Клегг перестал быть депутатом, поскольку проиграл свой округ лейбористам с большим перевесом.

«Бытие определяет сознание, — иронизирует общественник. — Как только Клегг перестал быть частью политической системы Великобритании, он «переобулся в воздухе». Теперь ему нет нужды винить Россию во всех бедах».

При этом Малькевич допускает, что до недавних пор сам Клегг считал: именно российское вмешательство прекратило его политическую карьеру.

«Затем он присоединился к команде Facebook, стал изучать документы, материалы и выяснил то, о чем мы всегда говорили. Никакого вмешательства не было и быть не могло», — предположил собеседник ФАН.

Теперь же интересной должна быть реакция европейских массмедиа, рассуждает Малькевич.

«Как они смогут эту информацию подать? Будут ли они ее раскручивать и под каким соусом? Я допускаю, что они напишут, что Клегг сошел с ума, потребуют перепроверить информацию, а может быть, и проверить Ника Клегга на полиграфе», — полагает глава Фонда защиты национальных ценностей.

«Это начало крушения карточного домика. Россия не вмешивалась в президентские выборы США, не вмешивалась в выборы в Европарламент, это тоже признано. Миф о России, которой есть до всего дело, рассыпается», — подчеркнул Малькевич.

Однако несмотря на это, более 80% американцев боятся вмешательства в выборы со стороны иностранных государств. Таким образом, «промывка мозгов» прошла успешно.

«Теперь же западные элиты будут «стравливать пар» и пытаться отыграть обратно, так же как это было в истории о химическом оружии Саддама Хуссейна. Мы помним, как [американский политический деятель, генерал армии США] Колин Пауэлл тряс колбами и бумажками. Ирак тогда прекратил свое существование как государство», — напомнил член Общественной палаты РФ.

Так Запад хочет уйти от ответственности за свои бездоказательные обвинения.

«Это популярная тактика у англосаксов в их мире. Спустя некоторое время сказать: «А ничего и не было. Мы ведь признали свою ошибку», — подытожил президент Фонда защиты национальных ценностей.

Ранее вице-президент компании Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг в интервью BBC заявил, что у компании «нет абсолютно никаких доказательств» вмешательства России в ход британского референдума по Brexit.