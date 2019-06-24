Малькевич объяснил, почему Facebook признал отсутствие вмешательства России в Brexit
Корпорация Facebook пытается решить свои проблемы, признавая отсутствие факта вмешательства России в ход референдума по Brexit. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
«Дело в том, что у самого Facebook куча проблем. Их преследуют органы власти по всему миру за осуществляемую ими цензуру, за давление на общественное мнение», — пояснил Малькевич.
Поэтому признание невмешательства России в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза могло быть использовано руководством Facebook для собственного пиара.
«Мол, смотрите, мы же говорим, не было вмешательства. А то, что мы забанили кучу русских людей, так это за хейтспич (язык ненависти). Это другое», — объяснил собеседник ФАН.
Таким образом руководство социальной сети хочет «убить всех зайцев».
«Facebook хочет произвести впечатление объективной соцсети, которая просто так банить не будет», — резюмировал член Общественной палаты РФ.
Кроме того, и сам вице-президент компании Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг, который от имени компании заявил об отсутствии вмешательства России в референдум, мог пересмотреть свои взгляды.
«Клегг 5 лет работал вице-премьером британского правительства, будучи лидером партии либеральных демократов», — напомнил Малькевич.
Само же это правительство развалилось, а сам Клегг перестал быть депутатом, поскольку проиграл свой округ лейбористам с большим перевесом.
«Бытие определяет сознание, — иронизирует общественник. — Как только Клегг перестал быть частью политической системы Великобритании, он «переобулся в воздухе». Теперь ему нет нужды винить Россию во всех бедах».
При этом Малькевич допускает, что до недавних пор сам Клегг считал: именно российское вмешательство прекратило его политическую карьеру.
«Затем он присоединился к команде Facebook, стал изучать документы, материалы и выяснил то, о чем мы всегда говорили. Никакого вмешательства не было и быть не могло», — предположил собеседник ФАН.
Теперь же интересной должна быть реакция европейских массмедиа, рассуждает Малькевич.
«Как они смогут эту информацию подать? Будут ли они ее раскручивать и под каким соусом? Я допускаю, что они напишут, что Клегг сошел с ума, потребуют перепроверить информацию, а может быть, и проверить Ника Клегга на полиграфе», — полагает глава Фонда защиты национальных ценностей.
«Это начало крушения карточного домика. Россия не вмешивалась в президентские выборы США, не вмешивалась в выборы в Европарламент, это тоже признано. Миф о России, которой есть до всего дело, рассыпается», — подчеркнул Малькевич.
Однако несмотря на это, более 80% американцев боятся вмешательства в выборы со стороны иностранных государств. Таким образом, «промывка мозгов» прошла успешно.
«Теперь же западные элиты будут «стравливать пар» и пытаться отыграть обратно, так же как это было в истории о химическом оружии Саддама Хуссейна. Мы помним, как [американский политический деятель, генерал армии США] Колин Пауэлл тряс колбами и бумажками. Ирак тогда прекратил свое существование как государство», — напомнил член Общественной палаты РФ.
Так Запад хочет уйти от ответственности за свои бездоказательные обвинения.
«Это популярная тактика у англосаксов в их мире. Спустя некоторое время сказать: «А ничего и не было. Мы ведь признали свою ошибку», — подытожил президент Фонда защиты национальных ценностей.
Ранее вице-президент компании Facebook по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг в интервью BBC заявил, что у компании «нет абсолютно никаких доказательств» вмешательства России в ход британского референдума по Brexit.
«Мы провели два полных исследования данных, которые мы имели по референдуму по Brexit. Мы использовали ту же самую методологию, которая применялась после того, как ФБР зафиксировало вмешательство внешних сил через Facebook в выборы президента США в 2016 году», — рассказал он.