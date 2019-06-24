Эксперты объяснили, чем «стреляющий от бедра» Трамп лучше поддерживающей террористов Клинтон

Москва, 24 июня. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в рамках саммита G20 в японской Осаке, который пройдет с 28 по 29 июня. Эксперты оценили развитие российско-американских отношений в период президентства Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил проведение встречи Путина и Трампа в Осаке, подчеркнув, что график главы государства будет насыщенным. При этом в Белом доме утверждают, что встреча президентов РФ и США состоится.

Встреча Путина и Трампа должна была состояться на прошлом саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце 2018 года. Однако переговоры были отменены из-за провокации ВМС Украины Керченском проливе.

Напомним, Трамп занял пост президента США в январе 2017 года. На выборах главы США он обошел своего конкурента — Хиллари Клинтон. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков оценил развитие отношений США и РФ в годы президентства Трампа.

По словам эксперта, отношения Москвы и Вашингтона в годы президентства Трампа развиваются крайне тяжело. Несмотря на то, что американский лидер благосклонно относится к улучшению отношений с Россией, политическая элита США всячески препятствует развитию отношений.

Тем не менее президентство Трампа позитивно сказалось на отношениях РФ и США. Шариков отметил, что в случае победы на выборах Клинтон отношения Москвы и Вашингтона развивались бы совершенно в другом ключе.

«В истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но в случае победы Клинтон на президентских выборах в США 2016 года в вопрос российско-американских отношений вмешались бы совершенно другие факторы и обстоятельства», — отметил эксперт.

Шариков также отметил, что при Трампе отношения двух стран приняли деловой характер, а не идеологический. Политолог считает, что отношения Москвы и Вашингтона смогут улучшиться только тогда, когда соответствующий запрос будет во внутренней политике США. На данный момент лишь внутриполитический хаос в США препятствует выстраиванию продуктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Эксперт также поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа в Осаке. Шариков рассказал, что не ждет прорывных решений, однако поддержание двустороннего диалога уже является позитивным шагом.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также выразил мнение, что президентство Трампа стало позитивным шагом для российско-американских отношений. Брутер подчеркнул, что в случае победы Клинтон развернула бы антироссийскую кампанию, которая привела к обострению отношений Москвы и Вашингтона.

«Очевидно, что при Клинтон ситуация в российско-американских отношениях точно не была бы лучше. Просто не было бы криков, воев, а также стояния на ушах, которые уже два с половиной года происходят во внутренней политике США, а также быстрой смены руководящих сотрудников в администрации президента», — отметил Брутер в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, Трампа не интересует идеологическое противостояние с Москвой, американский президент направил все силы на то, чтобы выправить внешний баланс американской торговли, ухудшив отношения с Евросоюзом и Китаем. Об этом свидетельствует торговая война между США и Китаем, а также выход США из СВПД.

Таким образом, антироссийская линия в годы президентства Трампа оказалась размыта, 45-й президент США предпочел сосредоточить свои усилия на торгово-экономическом развитии страны, а не на бессмысленном противостоянии России. Тем не менее Трамп предпринимает антироссийские шаги в угоду политической элите США, но явно нехотя.

«Что касается возможных отношений России и США при президенте Клинтон, то давление американцев было бы еще сильнее. Кроме того, оно было бы планомерным, а не спорадическим в угоду внутриполитической конъюнктуре, как сегодня при Трампе», — добавил эксперт.

Брутер особо подчеркнул, что Трамп не заинтересован с эскалации на постсоветском пространстве. Кроме того, Трампа не особо интересуют «пятые колонны» как в других странах, так и в России. С 2017 года значительно снизилась поддержка «либеральных организаций», в том числе в РФ. Эксперт отметил, что Трамп не привык действовать методично, а в таких вопросах скорее «стреляет от бедра».

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин также отметил, что в случае победы Клинтон в 2016 году политика по отношению к России была бы более агрессивной и деструктивной, носила откровенно русофобский характер и могла привести к серьезным негативным последствиям.

Политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин добавил, что Клинтон пошла бы по стопам своего предшественника и продолжила бы агрессивную политику 44-го президента США Барака Обамы. Он запомнился тем, что разжигал по всему миру конфликты, поддерживал оранжевые революции. Сама же Клинтон уже отличилась поддержкой «арабской весны» и оппозиционных исламистских сил в постсоветской Средней Азии — Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркмении, что могло привести к дестабилизации всего региона и росту террористической угрозы на границе с РФ.