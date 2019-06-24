Перед концертом в Киеве вокалист «Тараканов!» огорчил фанатов в Крыму

Вокалист российской панк-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин заявил Федеральному агентству новостей, что с радостью выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который состоится в июле в Киеве. При этом в случае, если его коллектив пригласят выступить в Крыму, он повременил бы с поездкой на полуостров.

Его совершенно не смущает, что Россию на Украине называют «агрессором», добавил фронтмен «Тараканов!».

«Во-первых, мы уверены, что никаких антироссийских акций никто на Украине устраивать не будет. А второе — нас сложно назвать, как бы вам сказать, российскими патриотами», — пояснил свое решение Спирин в интервью ФАН.

Что касается российского гражданства участников панк-группы, как и их участия в благотворительных акциях в нашей стране, это, по словам Спирина, не мешает музыкантам чувствовать себя космополитами.

«Наша общественная деятельность, как благотворительная, так и творческая, распространяется на всю планету Земля. Вообще на весь мир, — пояснил музыкант. — Да, действительно, мы проживаем в России, то есть являемся гражданами этой страны, но чувствуем себя гражданами мира. И стараемся свои идеи, музыкальные, общечеловеческие и какие-то прочие, изливать абсолютно на весь мир, не ограничиваясь конкретным социумом, государственными границами или какими-то другими ограничениями. Они, по нашему мнению, являются иллюзорными».

Правда, на Крым эта философия панк-вокалиста почему-то не распространяется. На прямой вопрос, примут ли «Тараканы!» приглашение в Крым, если таковое последует, собеседник ФАН ответил в духе типичных проукраинских мантр, к очевидному огорчению своих крымских фанатов.

«Пока государственная принадлежность полуострова является, в том числе, и в российском обществе, предметом общественных споров, мы повременим (с концертами в Крыму. — Прим. ФАН)», — заявил Дмитрий Спирин.

Примечательно, что в начале декабря, после введения в соседней стране военного положения, московскому коллективу пришлось отменить концерт в столице Украины.

Два года назад на территорию Украины не пустили другого известного российского исполнителя — Дельфина (Андрея Лысикова), собиравшегося выступить на том самом фестивале Atlas Weekend (в отличие от членов его коллектива, хотя они тоже, как и он, до этого посещали Крым).

Ранее российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал ФАН, что на Украине больше любят зарубежных звезд шоу-бизнеса, чем своих артистов, которые потом добиваются успеха и в других странах.