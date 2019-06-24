Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ

Москва, 24 июня. Составление различных списков неугодных журналистов — это явная тенденция демократии в западных странах. Так известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал Федеральному агентству новостей свое попадание в список «главных лиц российской пропаганды», фотографию которого он разместил на своей странице в соцсети Instagram.

«Раздают сегодня в ПАСЕ. Демократичненько», — подписал Соловьев фотографию листовки, где изображены главред RT Маргарита Симоньян, журналист и телеведущая Ольга Скабеева, журналист, телеведущий и руководитель информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и сам Владимир Соловьев.

Каждая фотография сопровождена кратким англоязычным пояснением, в чем именно заключается «вина» журналистов. Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».

«Как я понимаю, теперь это тенденция западной демократии, — отметил Соловьев в разговоре с корреспондентом ФАН. — При этом это относится не только к российским журналистам — спасибо, что всего лишь назвали «пропагандистами».

Напомню, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «Нью-Йорк Таймс» просто «врагами народа».

Особую пикантность ситуации придает то, что именно сегодня в ПАСЕ будет проходить голосование по отмене ограничений, наложенных в 2014 году на российскую делегацию. Тогда представителей России лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с РФ.