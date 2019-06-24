Депутат Госдумы призвал поддержать грузинских футболистов с двойным гражданством

Москва, 24 июня. Россия должна выяснить, не оказывалось ли давление на грузинских футболистов, которые имеют еще и гражданство РФ, во время антироссийской акции. Спортсменов с двойным гражданством необходимо поддержать, считает председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Депутат отметил, что ему жаль этих футболистов, поскольку они оказались в очень сложной ситуации. По словам Свищева, с одной стороны у спортсменов есть друзья и родственники в России, но при этом футболисты играют за грузинские клубы и получают там зарплаты.

«Более того, находятся на территории чужой страны, которая сама заявила, что мы сейчас не в самых лучших дружеских отношениях», — подчеркнул председатель комитета.

Свищев отметил, что футболистам нужно помочь, если выяснится, что на спортсменов оказали давление и заставили выйти на поле в майках с антироссийскими лозунгами.

При этом депутат считает случившееся политическим демаршем. Председатель комитета Госдумы заявил, что грузинская федерация футбола либо не разбирается в правилах FIFA, UEFA и не соблюдает их кодекс, «либо у них какие-то свои местечковые правила, республиканские, которые разрешают выходить на поле с политическими и экономическими лозунгами». По словам Свищева, в футболе существуют четкие требования, которых необходимо придерживаться. Депутат подчеркнул, что размещение политических лозунгов на форме категорически запрещено.

«То, что произошло, это продолжение той политической акции, которая была хорошо спланирована определенными политическими силами Грузии и за ее пределами против России», — считает Свищев.

Кроме того, депутат уверен, что FIFA обязана отреагировать на произошедшее, сообщает телеканал «360».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отметила, что политики часто используют спортсменов во время громких скандалов. Она считает, что спортсмены должны сохранять нейтралитет и оставаться «вне политики». Журова отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается тех же ценностей.

«За историю олимпийского движения было достаточно много случаев, когда спортсменов использовали», — сообщила депутат Госдумы.

По словам Журовой, спортсменам не стоит занимать чью-либо сторону в подобных скандалах, поскольку политики могут в какой-то момент изменить свою позицию. Спортсмен при этом останется заложником ситуации и будет представлен не в лучшем свете. Журова предложила подождать и посмотреть, как грузинские футболисты будут вести себя в будущем, «когда конъюнктура политическая поменяется».

Напомним, футболисты «Торпедо» из Кутаиси, тбилисского «Локомотива» и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с «антиоккупационными» надписями. Позднее выяснилось, что два спортсмена, принявших участие в акции, ранее играли за российские команды. Речь идет о 26-летнем полузащитнике Нодаре Кавтарадзе и 19-летнем Вахтанге Небиеридзе. Первый является воспитанником московского «Локомотива», а второй до 2019 года был участником московского ФК «Строгино». При этом оба спортсмена имеют и грузинское, и российское гражданство.

Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев убежден, что FIFA и UEFA обязаны отреагировать на «антиоккупационную» акцию грузинских футболистов, поскольку она была устроена во время официального спортивного мероприятия. Лебедев заявил, что спорт должен оставаться вне политики, сообщает Газета.ru.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии прошла протестная акция, поводом для которой стал приезд российской делегации, принимавшей участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Сессию открыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера парламента Грузии. На это место его посадили, поскольку он является председателем МАП. Радикалы воспользовались ситуацией и использовали ее в качестве повода для протестов. В итоге сессия МАП была прервана.

По некоторым данным, за организацией беспорядков в Грузии стоят США. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явную антироссийскую направленность. Также американские и европейские интернет-пользователи создают в Сети определенный информационный фон, призывая грузин к протестам.