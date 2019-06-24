Белоруссия оценила потери экономики от нефтяного налогового маневра России

Минск, 24 июня. Экономика Белоруссии потеряла около 130 миллионов долларов от налогового маневра в нефтяной отрасли России за пять месяцев текущего года. Такую оценку дала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 миллионов долларов», — рассказала она в интервью «Вестнику Белнефтехима».

Гурина указала, что белорусские специалисты рассчитали последствия налогового маневра вплоть до 2024 года, а также изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене. По ее словам, была сформирована модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет.

Напомним, налоговый маневр в нефтяной отрасли России остается одним из спорных вопросов для Москвы и Минска. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставки налога на ее добычу.

Как заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, он не видит больших проблем в связи с обнулением пошлины на нефть и повышением ставки НДПИ Москвой. Глава государства добавил, что Минск переживет налоговый маневр.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам своих переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым сообщил, что Москва и Минск должны к ноябрю согласовать дорожные карты интеграции по всем отраслям экономики.