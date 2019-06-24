Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре

178
0 Оставить комментарий

Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, аппарат военного атташе при российском посольстве в Катаре учрежден в составе военный атташе и помощник военного атташе.

Путин поручил МИД РФ произвести с Катаром обмен нотами, которые составят соглашение о взаимном учреждении аппаратом военных атташе при посольстве РФ в Катаре и при посольстве Катара в России.

Финансовые расходы на реализацию указа поручено осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете министерства обороны России.

Глава государства подписал документ в понедельник, указ вступает в силу с момента подписания.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров