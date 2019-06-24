Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, аппарат военного атташе при российском посольстве в Катаре учрежден в составе военный атташе и помощник военного атташе.

Путин поручил МИД РФ произвести с Катаром обмен нотами, которые составят соглашение о взаимном учреждении аппаратом военных атташе при посольстве РФ в Катаре и при посольстве Катара в России.

Финансовые расходы на реализацию указа поручено осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете министерства обороны России.

Глава государства подписал документ в понедельник, указ вступает в силу с момента подписания.