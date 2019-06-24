Онищенко предрек катастрофу грузинской экономике, если русофобская истерия продолжится

Пока нет оснований для тотального запрета ввоза в Россию грузинских товаров по санитарным показателям. Однако в случае дальнейшего нагнетания антироссийской истерии в Грузии Россия имеет право остановить экспорт из Грузии по политическим мотивам.

Такое заявление в интервью Федеральному агентству новостей сделал депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Таким образом он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.

«С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году 203 тыс. л. Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 24 июня.

«Раньше были очень серьезные проблемы с грузинской продукцией. Фальсифицировалась вода «Боржоми». Мы знаем, какой объем могут дать скважины на этих источниках. В советское время эту воду можно было купить только в аптеках. А был период, когда фальсифицированным «Боржоми» были завалены все забегаловки от Смоленска до Петропавловска-Камчатского. Та же ситуация и с грузинским вином. На российском рынке оказалось в разы больше вина, чем могут дать все виноградники Грузии, вместе взятые», — напомнил собеседник ФАН.

Сейчас пока нет оснований для запрета экспорта грузинской продукции в Россию по санитарным показателям, считает депутат Госдумы.

«Что касается санитарных барьеров, то пока нет основания для тотального запрета ввоза грузинской продукции в Россию», — заявил российский парламентарий.

Однако в России принят закон, согласно которому руководство страны может принять политическое решение.

«В этой ситуации у нас есть все юридические основания для того, чтобы прекратить ввоз в страну грузинских товаров, даже если они будут соответствовать санэпидемиологическим и прочим нормам. Принят закон о том, что в случае возникновения кризисной ситуации в отношении с другой страной экспорт любой продукции из этой страны может быть запрещен по политическим мотивам. И тут все логично, если уж президент Грузии называет нас врагами, то давайте прекратим экономическое взаимодействие», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

По его мнению, такое наше решение будет катастрофическим для Грузии.

«Уже очевидно, что их экономика понесет огромные убытки в связи с сокращением потока российских туристов в эту страну. За последние 5-6 лет россияне освоили страну, в которой действительно есть что посмотреть, чем насладиться. Враждебное своему народу руководство Грузии, точно так же как и на Украине, действует по указке ЦРУ. Вот эти руководители и есть враги народов, которые являются оккупантами в своих странах», — отметил российский парламентарий.

Поведение президента Грузии Саломе Зурабишвили достаточно нелепо, считает Геннадий Онищенко. Сначала Россию обвиняют в том, что она агрессор и оккупант, а буквально на следующий день после того, как российским туристам было не рекомендовано посещать Грузию, президент «уточнила», что это не касается граждан России.

«А кого же это касается? Враги-то кто у Грузии, россияне или кто?» — возмутился депутат Госдумы.

По его мнению, «болтание из стороны в сторону» говорит об абсолютной несостоятельности нынешнего грузинского руководства.

Очевидно, что Грузией руководит некий сержант ЦРУ. Именно оттуда планируют, моделируют и финансируют русофобские провокации, уверен Геннадий Онищенко.

«Россия не враг Грузии и Украине. Сегодня Россия дает работу миллионам граждан Украины и, по сути, поддерживает экономику Грузии. И для самих грузин будет хорошо, если они вспомнят об этом», — резюмировал собеседник ФАН.

Антироссийские выступления в Грузии начались в ночь на 20 июня. Формальным поводом для них стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте с места, предназначенного для спикера. Сергей Гаврилов прибыл по официальному приглашению грузинских властей, он открывал Межпарламентскую ассамблею православия.

Его выступление было прервано грузинскими оппозиционерами, которые вскоре оттеснили российскую делегацию, облили Гаврилова водой и попытались отобрать у него документы. Грузинский депутат Акакий Бобохидзе с захваченного оппозиционными депутатами места председателя сказал депутатам Госдумы: «Убивал вас в Абхазии и буду убивать», — имея в виду свое участие в вооружённых конфликтах.