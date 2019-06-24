Глава МИД Турции заявил о приобретении Анкарой С-400, несмотря на угрозы США

Анкара, 24 июня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозы со стороны США. Он отметил, что вопрос поставок ЗРС сейчас находится на стадии обсуждения.

«Мы приобрели С-400, несмотря на заявления США и вне зависимости от того, какие решения будут приняты по санкциям. Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем», — приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.

Глава турецкого МИД добавил, что ни одна страна «не имеет права давать Турции какие-либо указания».

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции в связи с покупкой у России комплексов С-400.

Напомним, первая информация о переговорах Москвы и Анкары по поставкам систем С-400 появилась осенью 2016 года. Российская сторона подтвердила факт заключения контракта 12 сентября 2017 года. Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, Турция стала второй страной НАТО, закупившей системы ПВО дальнего действия производства РФ.

Белый дом стремился сорвать сделку Анкары и Москвы по зенитным ракетным системам под различными предлогами. В Вашингтоне заявляли о несовместимости ЗРК С-400 со стандартами НАТО и угрожали Анкаре негативными последствиями в военно-экономической сфере в случае исполнения договора.