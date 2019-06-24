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Более 30 человек госпитализированы после взрывов на юге Казахстана

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арБолее 30 человек госпитализированы после взрывов на юге Казахстана

Нур-Султан, 24 июня. Более 30 человек госпитализированы после взрывов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Полная информация по пострадавшим уточняется.

«В медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший», — написал он на своей странице в Facebook.

Для поддержания правопорядка в Арысь дополнительно направлено 120 полицейских.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области объявлен режим ЧС в связи с сильным пожаром в воинской части. В Минобороны Казахстана сообщили об эвакуации жителей Арыси. В оборонном ведомстве уточнили, что на одном из оружейных складов по неустановленным причинам вспыхнул пожар, в результате чего начали взрываться боеприпасы. 

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Автор: Регина Пак
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