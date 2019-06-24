Более 50 членов ИГ выявили в ЮФО за последний год

Москва, 24 июня. Более 50 членов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) выявлено в Южном федеральном округе за последний год, сообщил глава управления ФСБ России по Ростовской области, председатель совета начальников органов безопасности в ЮФО Олег Южаков.

Южаков на заседании совета при полпреде РФ в ЮФО отметил, что международные террористические организации нацелены на совершение резонансных терактов. Он подчеркнул, что террористы по-прежнему представляют серьезную угрозу.

«Выявлено более 50 участников террористической организации «Исламское государство». Установлено 57 членов и пособников ИГИЛ»1, — приводит «Интерфакс» слова представитель ФСБ.

Глава управления ФСБ России по Ростовской области добавил, что в отношении девяти членов ИГ1, которые были установлены ранее и вернулись в Россию, возбуждены уголовные дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.