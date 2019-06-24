Шифрин рассказал, как Алибасов повторил «нехитрый трюк» исцеления в шоу Малахова

Москва, 24 июня. Эстрадный артист и юморист Ефим Шифрин обвинил основателя поп-коллектива «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления. Создатель «Шифрин-Театра» на своей странице в социальной сети Facebook написал, что первым в федеральном эфире разыграл телезрителей, притворившись больным.

«Это «чудо святого Йоргена», которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ или найдутся какие-нибудь свежие идеи для привлечения зрителей?» — поинтересовался юморист.

По словам 63-летнего Шифрина, продюсер Алибасов повторил его «нехитрый трюк» в ток-шоу Малахова «Привет, Андрей!». Он напомнил, что во время программы отравившийся жидкостью для очистки труб Алибасов появился перед зрителями на инвалидной коляске.

«Потом, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым», — посмеялся артист.

Шифрин обыграл слухи о своей слепоте в эфире ток-шоу «Пусть говорят» в марте текущего года. Артист заявился в студию в солнцезащитных очках и с тростью. Удачно отыграв роль слепого, он отбросил «аксессуары» и объявил, что он полностью здоров.

Напомним, во время передачи Алибасова «случайно» уронили с инвалидного кресла во время шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей».

Алибасов 4 июня якобы нечаянно выпил средство «Крот» и получил многочисленные ожоги пищевода и желудка. Продюсера доставили в столичную клинику с острым отравлением химикатами.