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МВД РФ опровергло сообщение о расширении полномочий сотрудников ГИБДД

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МВД РФ опровергло сообщения о расширении полномочий сотрудников ГИБДД

Москва, 24 июня. МВД России опровергло распространившиеся в СМИ сообщения о расширении полномочий сотрудников Госавтоинспекции и об отказе от административного ареста, сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что полиция предлагает расширить полномочия инспекторов ГИБДД, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Издание со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрия Газизова заявило, что ведомство также задумалось о полном отказе от административного ареста, который предусмотрен КоАП.

В пресс-центре ведомства заявили, что распространившиеся в СМИ сведения «не являются официальной позицией МВД РФ», сообщил ТАСС. Кроме того, отметила пресс-служба МВД, прозвучавшие доклады и суждения на научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня образования Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, носили дискуссионный характер. Что, соответственно, предполагает их дальнейшее обсуждение, заключили в пресс-центре.

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Автор: Данила Копп
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