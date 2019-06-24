Зеленский уволил губернаторов трех украинских областей

Киев, 24 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.

Подписанные главой украинского государства указы размещены на официальном сайте президента страны.

На посты уволенных глав областей Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов — Ярослава Лагуту, Игоря Тимошенко и Тараса Высоцкого.

Ранее президент Украины внес в Верховную раду законопроект об обеспечении личного голосования депутатов. По данным сайта украинского парламента, документ о «кнопкодавстве» зарегистрирован под номером 10394. Если проект закона будет поддержан на всех уровнях, депутатам Рады придется лично присутствовать на голосованиях во время заседаний парламента. В настоящее время они используют своих коллег, которые за них нажимают кнопки для голосования.

Кроме того, на прошлой неделе Зеленский отменил 200 указов своих предшественников по итогам инвентаризации этих решений. Большинство документов были подписаны с 1991 года по 2014 год, когда в стране произошел государственный переворот, и к власти пришла оппозиция.

Шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. После принятия присяги он объявил, что распускает парламент, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.