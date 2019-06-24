Как Россия поддержит Иран в санкционной войне с США

Политический аналитик Роман Романов заявил, что у России есть несколько механизмов поддержки Ирана в его санкционной войне с США.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает Вашингтон воздержаться от новых антииранских санкций, которые лишь усугубят ситуацию.

«Надо дождаться, что будет объявлено в этом пакете (санкций — Прим. ФАН). Это не первый случай, когда США грозят новыми санкциями, вместо того чтобы применить очевидную в этой ситуации модель, а именно найти возможности для если не прямого политического диалога, то диалога и поиска дипломатических решений имеющихся проблем. Ситуация будет только усугубляться. Это отражение осознанной, целенаправленной линии на обострение всей ситуации», — сказал дипломат.

Кроме того, Сергей Рябков дал обещание, что Российская Федерация на пару с «другими здравомыслящими силами» будет противодействовать новым санкциям США против Исламской республики.

«Мы, конечно, осуждаем политику США подобного рода. Нелегитимность односторонних санкций нами фиксировалась многократно. Все это — отражение более широкой установки, которая сейчас, видимо, лежит уже в основе внешнеполитического курса Вашингтона, на подмену международного права и универсальных механизмов решения международных проблем своим национальным законодательством, односторонними шагами», — добавил замминистра.

Комментируя заявление российского дипломата, политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Россия и Иран оказались в примерно схожих ситуациях — обе страны находятся под санкционным давлением со стороны США, а значит, у них есть много общего».

«Обе страны являются продавцами углеводородов, обе страны, так или иначе, находятся в контрах с США, а это сближает два государства во внешнеполитических вопросах. Иран не раз заявлял, что те санкции и ограничения, которые вводятся против России, являются абсолютным злом, и они противоречат международному праву, и Россия точно так же пытается поддерживать Исламскую Республику», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН назвал несколько механизмов поддержки Ирана на международной арене. По словам Романа Романова, эти инструменты действительно могут частично нивелировать негативное влияние экономического давления на Исламскую Республику.

«Мы можем выразить внешнюю поддержку: заявить, что Иран наш друг, партнер и что мы будем его поддерживать. Другой вариант — Россия и Иран продемонстрировали миру, что они готовы вместе сотрудничать по сирийскому вопросу. Многие представленные в ближневосточном регионе страны, в том числе Израиль, Европейский союз и США, которые не заинтересованы в усилении Ирана в той же Сирии, много раз предлагали Москве небольшой размен: вы снижаете влияние КСИР в САР, вы так или иначе задвигаете Иран на второй план, а мы снимаем санкции или пытаемся с вами договариваться на международной арене. Этого не происходит и поэтому Россия может поддерживать позиции Ирана в регионе или не мешать, напротив, республике их усиливать», — продолжает аналитик.

Главная проблема санкционного давления на Иран заключается в том, что Исламской Республике просто негде будет сбывать свою нефть и газ, особенно если санкции со стороны Соединенных Штатов будут работать на полную мощность.

«Сейчас, насколько мы знаем, действуют исключения, которые подписал Дональд Трамп. То есть многие страны могут покупать у Ирана углеводороды даже несмотря на ограничения США. Напомню, среди покупателей есть крупные государства вроде Японии, но рано или поздно эти ограничения могут быть усилены, а значит, Россия может предложить себя как некий буфер, который будет продолжать выбрасывать на внешний рынок, например, ту же иранскую нефть», — заключил эксперт.

Напомним, отношения США и Ирана в последнее время существенно обострились. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 20 июня сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива. Причиной назвали нарушение воздушного пространства Ирана. Произошедшее глава Белого дома посчитал «большой ошибкой» и не исключил, что за этим последует атака США на Иран.

Более того, на прошлой неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следовавший под флагом Панамы. По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Но даже несмотря на антииранские настроения действующего президента США Дональда Трампа, эксперты уверены, что его кандидатура на посту главы американского государства выглядит более предпочтительной, чем кандидатура Хиллари Клинтон. Например, заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин уверен, что деятельность Клинтон на посту президента США нанесла бы непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

«Если говорить о возможной победе Клинтон в 2016 году, то лично мое мнение в том, что политика Клинтон по отношению к России была бы более агрессивной и деструктивной. Она носила откровенно русофобский характер и могла привести к серьезным негативным последствиям», — объяснил депутат.

Как пишет «iReactor», фактически Хиллари Клинтон является тем самым представителем истеблишмента, который привык в своей деятельности опираться на принципы глобализма, рассчитывать на поддержку мировой финансовой элиты и пользоваться теневыми методами во внешней политике.