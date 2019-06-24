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Экономика

Путин заявил о рекордной прибыли от экспорта продукции военного назначения

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Путин заявил о рекордной прибыли от экспорта продукции военного назначения

Москва, 24 июня. Выручка в валютном эквиваленте от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, суммарный портфель заказов достиг рекорда — 54 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник глава российского государства Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с иностранными государствами.

По словам российского лидера, план поставок товаров военного назначения в другие страны перевыполнен на 2%.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что в понедельник Путин будет работать в российской столице. По его словам, российский президент займется внутренней повесткой, а также проведет несколько совещаний. Публичных мероприятий на 24 июня не запланировано, отметил он.

При этом Песков добавил, что исключением станет недолгая публичная часть заседания комиссии по ВТС с иностранными государствами.

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Автор: Сергей Петров
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