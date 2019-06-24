Москва, 24 июня. Депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал учить российскую молодежь отличать правду от пропаганды. Об этом рассказали в его пресс-службе.

Парламентарий привел в пример, когда президент США Дональд Трамп после сбитого американского беспилотника в Иране заявил, что за 20 минут до запланированных в ответ ударов по Тегарану принял решение все-таки не бомбить эту страну.

«Хотел произвести эффект, какой он миролюбец, как ценит жизни людей», — подчеркнул Жириновский.

При этом депутат подчеркнул, что рано или поздно Вашингтон будет бомбить Тегеран. Жириновский рассказал, когда США начнут наносить удары по Ирану.

«Американцы ждут такого момента, чтобы выставить агрессором не себя, а иранцев. Беспилотника, видимо, для этого мало. Теперь они спровоцируют гибель американских солдат или затопление корабля. И тогда уже они скажут, мол, не можем больше терпеть, и начнут наносить удары», — сказал он.

Напомним, по словам Трампа, Иран в случае войны с США столкнется с «невиданными прежде разрушениями». При этом американский лидер отметил, что не хочет такого развития событий.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявил, что сбил американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Позже стало известно, что рядом с летательным аппаратом летел самолет США с 35 людьми, однако иранские военные не стали сбивать его, несмотря на то, что он так же, как беспилотник, нарушил воздушное пространство. Американская сторона в свою очередь заявила, что беспилотник был сбит в международном пространстве.

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

В июне 2018 года резидент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени». В своем обращении, которое транслировал национальный телеканал, Роухани заявил, что его страна не станет «капитулировать перед США».

В начале октября прошлого года Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены. Речь в постановлении шла об ограничениях на торговлю продуктами питания и медикаментами. США проигнорировали решение ООН.

Как пишет издание «Газета.ru», Кремль оценил новые санкции США против Ирана.