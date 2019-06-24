Ротенберг призвал развивать в России технологии

Москва, 24 июня. Российский бизнесмен, глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил о необходимости развивать в России технологии. Своим мнением он поделился в интервью ведущей программы SophieCo на RT Софико Шеварднадзе.

Ротенберг подчеркнул, что в настоящее время планируется вкладывать средства в технологии. По его словам, Россия должна развивать эту отрасль, несмотря ни на что.

Бизнесмен предположил, что если российская сторона возьмет у других стран технологии, то они могут ввести против Москвы санкции и перекрыть доступ к некоторым ресурсам.

«Ну что-то же надо делать. А искусственный интеллект — это важная штука. Надо двигаться вперед. Идти, идти и идти вперед и не рассчитывать даже на Китай», — приводит RT слова предпринимателя.

Бизнесмен добавил, что следует находить ресурсы внутри и обязательно поддерживать развитие технологий.