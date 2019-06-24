Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию

Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин разрешил транзит через Россию произведенных на Украине товаров в третьи страны. Указ об этом за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, запрет на транзит был введен Москвой в 2016 году после вступления в силу режима зоны свободной торговли Украины и Евросоюза. До этого любые украинские товары ввозились на территорию РФ без взимания пошлин. Исключением был сахар.

После введения запрета товары, которые Украина продает в Казахастан и Киргизию, могли попадать в РФ только из Белоруссии. При этом все украинские товары при въезде и выезде из России должны были быть опломбированы. В минувшем году украинские экономисты заявили, что Киев потерял из-за этого 400 млн долларов.

Российские эксперты считают, что этот запрет был адекватной и закономерной мерой. Так, член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа напомнил, что из-за позиции Киева Россия вынуждена искать альтернативные пути транзита своего сырья в Европу.

Кроме того, Киев ввел против РФ и экономические санкции. Так, в декабре 2015 года Украина запретила ввоз на свою территорию мясных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий из России. В черный список внесли также детское питание, зоокорма, удобрения и даже ряд медицинских препаратов.

Через год украинские санкции были расширены и под эмбарго попали также российский лук, все производные от зерновых культур, консервы, икра, шоколад, приправы и соусы.