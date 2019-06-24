ФАС отреагировала на сообщения о планах изменить тарифы в плацкарте

Москва, 24 июня. Федеральная антимонопольная служба России отреагировала на сообщения СМИ о своих планах по дерегулированию всего сегмента плацкартных и общих мест в поездах.

В ведомстве пояснили, что дерегулированы могут быть маршруты в центральных и южных регионах России.

«Чтобы бороться за потребителя РЖД/ФПК будут вынуждены повысить качество услуг в плацкартах», — отметили в ФАС.

Кроме того, в ведомстве выразили надежду, что РЖД начнет активнее развивать low cost сегмент перевозок. Прокомментировали в ФАС и момент, связанный с бюджетным субсидированием. В ведомстве считают, что она должна использоваться более адресно, например, на ускорение обновления поездов, установку кондиционеров и биотуалетов на маршрутах с ограниченной конкуренцией в Сибирь, Дальний Восток, Калининград.

Как сообщалось ранее, с предложением о дерегулировании тарифов на общие и плацкартные вагоны к вице-премьеру РФ Максиму Акимову обратился в своем письме глава ФАС Игорь Артемьев. Согласно тесту обращения, субсидии на билеты социально значимых маршрутов в размере 8,5 млрд рублей в год предлагается закрепить как долгосрочные и безусловные.

Кроме того, Артемьев указал на то, что при необходимости следует увеличить инвестиции «в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте», пишет газета «Коммерсантъ».

Существующая модель регулирования тарифов, по мнению ФАС, неэффективна. Все дело в том, что цены в регулируемом сегменте устанавливают без учета спроса, и, конечно, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Разницу между «экономически обоснованным» и «фактическими» тарифами компенсируют субсидии из бюджета.

«Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании», — отметил глава ФАС.

Артемьев полагает, что действующие механизмы регулирования и субсидирования компенсируют плохую работу перевозчика — непроданные места в плацкартных и общих вагонах. Если

«В случае повышения эффективности в сегменте компания будет наказана сокращением субсидии», — отмечает он.

Кроме того, Артемьев указал на то,что с железными дорогами успешно конкурируют автобусы и лоукостер «Победа». Как следствие, пассажиропоток падает. Поэтому ФАС предлагает новую схему для тарифов: устанавливать цены на билеты только на социально значимых маршрутах, вне зависимости от типа поезда или вагона, а цены на плацкарт — дерегулировать.

Как сообщала ранее НСН, 23 апреля Российские железные дороги презентовали новый купе-вагон с микроволновкой, холодильником, душем и сейфом. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен рассказал, что для достижения окупаемости билеты в такие вагоны будут стоить дороже.