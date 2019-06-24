Одноклассники поделились воспоминаниями об убитой в США россиянке

Москва, 24 июня. Уроженка РФ Алла Аушева, служившая в Нацгвардии, и двое ее детей были найдены мертвыми в Нью-Йорке. Воспоминаниями о женщине поделились ее одноклассники.

Как рассказала Тамара Жалий, Аушева была доброй и трудолюбивой, в школьные годы о желании переехать за границу друзьям не сообщала.

«Алла училась в школе № 263 Санкт-Петербурга. Училась хорошо, была старостой класса», — цитирует ее телеканал «360».

По словам Александра Никулина, его однокласснице нравилось жить в Штатах. Он вспомнил, что однажды навещал ее в новом доме.

«Там хорошо — уютный дом, она была всем довольна, замечательные дети у нее родились впоследствии. Хорошая семья, ей все нравилось, каких-то жалоб не было», — сказал он.

Об убийстве Аушевой сообщила газета The New York Post. По данным издания, россиянка и ее сыновья, одному из которых исполнилось два, а второму три года, были найдены мертвыми в собственном доме на Статен-Айленде утром 22 июня.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как дом покидает отец детей Шейн Уокер. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его называют главным подозреваемым в совершении преступления, однако пока было предъявлено официального обвинения.

По данным газеты, причиной смерти Аушевой стала травма головы. Дети были обнаружены утонувшими в ванне. Правоохранители пока не могут допросить их отца, поскольку тот попал в автомобильную аварию и сейчас находится в больнице.

Аушева переехала в США в 2011 году после того, как выиграла грин-карту. Год спустя она приняла присягу гражданина на церемонии с участием действовавшего тогда президента страны Барака Обамы. Женщина служила в Национальной гвардии США.