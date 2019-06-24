Эксперт раскрыл значение фирменного жеста певицы Бузовой

Москва, 24 июня. Эксперт по эмоциям Игорь Степанов объяснил, какое значение имеет фирменный жест ведущей любовной телестройки «Дом-2» и российской эстрадной певицы Ольги Бузовой. По его словам, не стоит воспринимать «пистолет» исполнительницы серьезно.

Бузова регулярно во время своих выступлений поднимает над головой ладонь с двумя сложенными пальцами — со стороны жест похож на пистолет.

По словам эксперта, в случае с Бузовой — «это имиджевый знак, который не имеет никакого отношения к языку тела». Степанов отметил, что жест не несет идеологическую или смысловую нагрузку, сообщает издание «Собеседник.ru».

«Его не надо расшифровывать, поскольку это просто составляющая ее образа», — подчеркнул он.

При этом специалист обратил внимание на то, что сложенные пальцы Бузова всегда поднимает высоко вверх, а это свидетельствует о том, по его словам, что она позиционирует себя лидером.

«Невольно прочитывается намек: я — лидер, победительница, я выше всех и веду за собой», — пояснил Степанов.

Он указал на то, что у имидж-мейкеров и помощников Бузовой есть понимание, что необходимо влиять на людей — и тогда неважно, что ты исполняешь на сцене.

В последнее время фолловеры певицы в социальной сети Instagram призывают ее больше не демонстрировать этот знак, потому что за него ей якобы «придется отвечать». Некоторые подписчики даже обвинили артистку в сатанизме.

Ранее Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле. По мнению пользователей Сети, артистка выбрала чересчур откровенный наряд для встречи с несовершеннолетними.