Прямую линию с Путиным посмотрели более 5,3 миллиона россиян

Москва, 24 июня. Более 5,3 миллиона россиян посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня, такие данные сообщает исследовательская компания Mediascope.

Программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» просмотрели 5 336 368 россиян, что от общей численности населения страны составило 7,6% жителей государства старше четырех лет. Данные о просмотре программы были представлены на основе общей суммы аудитории транслирующих телеканалов — Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «МИР».

Напомним, что передача длилась 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 вопрос. Всего поступило около двух миллионов обращений. Периодически Путин выбирал самостоятельно вопросы, которые транслировались на бегущей строке.

Как рассказал сам глава государства, им были выделены наиболее важные темы: здравоохранение, уровень жизни, область ЖКХ, жилищное строительство. Вопросы поступали не только со всех концов страны, но и с других государств. По окончании президент поблагодарил всех за заданные вопросы. По поступившим обращениям к президенту уже проводятся проверки.

В завершении глава государства ответил на блиц-опрос, были заданы вопросы, как побороть лень, когда у президента каникулы и не устал ли он быть главой государства.

«Нет, иначе бы я не стал баллотироваться на этот срок», — ответил Путин.

По словам Путина, конечная цель государства — обеспечение улучшения жизни и безопасности россиян.

В прошлом году передача набрала большее число просмотров — 5,78 миллиона.