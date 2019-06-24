Сирия, 24 июня. ВВС Сирии продолжают боевые вылеты в Идлибе, турецкий конвой подкрепления для «умеренной оппозиции» прибыл в Хаму. В Ракке взорвана самодельная бомба рядом с блокпостом SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали позиции радикалов на юге провинции Идлиб и в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение радикалов на северо-западе Хамы, зачистила тайник боевиков в Дамаске, в Идлибе обстреляла расположения радикалов.

«Исламское государство1»: подозревается в организации подрыва у поста SDF в Ракке.

Курды: потеряли троих бойцов при взрыве бомбы в Ракке.

ВС Турции: направили к наблюдательному пункту в Хаме конвой подкрепления для «умеренной оппозиции».

«Фатах аль-Мубин» : обстреливают позиции САА из РСЗО «Град» на северо-западе Хамы.

Провинция Дамаск

Как сообщают корреспонденты портала SANA, военная полиция обнаружила схроны боевиков юго-западной части Дамаска и в Эль-Кунейтре. Со складов были изъяты запасы автоматов и патронов различных калибров, гранаты, противотанковые установки и гранатометы, а так же мины и взрывчатка американского производства. Из тайников были изъяты боеприпасы, гранатометы, противопехотные мины и взрывчатка. В сотрудничестве с подразделениями Сирийской арабской армии (САА) полиция и саперы продолжают прочесывать деревни и города, очищенные от террористов.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии продолжают обстрел позиций радикалов, расположенных в предместьях города Хаш-Шейхун в ответ на провокации и нарушение режима прекращения огня. Как передает новостное агентство Aleppo AMC, данные о жертвах среди радикалов пока уточняются.

Провинция Ракка

Три бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на улице Аль-Мансур в административной столице Ракка. Взрыв произошел рядом с курдским блокпостом. Нападения боевиков и провокации, которые вероятно на подконтрольных территориях SDF устраивают «спящие ячейки» ИГИЛ1 приобретают ежедневный характер. Вчера сирийской армией в ходе рейда на западе провинции были арестованы 13 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности боевиков ИГИЛ.

Провинция Хама

На фронте у поселения Аль-Хамамият боевики атаковали расположения сирийской армии, ударив по укреплениям из ракетных установок, как сообщает новостное агентство Masar Press Net. По данным того же источника, сирийская армия обстреляла в ответ группировку джихадистов в районе поселка Сахр. ВВС Сирии продолжили наносить удары с воздуха по опорным пунктам радикалов «Джейш аль-Изза» в городе Кафр-Зета и поселке Аль-Джейсад. Согласно информации агентства Step News Agency, боевики из состава сил операции уничтожили крупнокалиберную пулеметную установку сирийской армии. Установка была подбита противотанкой ракетой в районе долины Аль-Габ у поселка Сармад. Жертв среди военнослужащих САА не было.

«Фронт национального освобождения» обстреливает позиции сирийской армии в районах на юге Хамы из реактивной систем залпового огня «Град», как сообщает портал Step News Agency.

Еще один турецкий военный конвой прибыл в наблюдательный пункт у города Шир-Магар, о чем сообщает Twitter-канал Aleppo AMC. Наиболее вероятно, что конвой прибыл для боевиков «умеренной оппозиции» в качестве подкрепления, после потерь, которые группировки понесли после контратак сирийской армии на прошлой неделе на северо-западе провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)