ПАСЕ выступила против обсуждения на сессии катастрофы МН17

Страсбург, 24 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году.

Глава ПАСЕ Мори Паскье сообщила, что накануне поступило предложение обсудить ситуацию вокруг крушения лайнера в рамках срочных дебатов. Она напомнила, что уставной орган Бюро ПАСЕ не поддержал эту инициативу.

В результате голосования более половины (86) участников ПАСЕ проголосовали против включения вопроса о MH17 в повестку дня июньской сессии, сообщил РИА Новости.

Напомним, самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Воздушное судно потерпело крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, которые бы позволили сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Амстердаму не только данные радаров, но и документацию, свидетельствующие о том, что «Бук» принадлежал Украине. Однако эти сведения были проигнорированы следователями.

МИД РФ отметил, что экспертизы, проведенные российскими специалистами, доказали сфальсифицированность видеоматериалов, используемых совместной следственной группой.