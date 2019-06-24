Милонов рассказал, как команда Беглова и Матвиенко выведут Петербург на новый уровень

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что градоначальник Петербурга Александр Беглов и председатель Совфеда Валентина Матвиенко станут очень эффективной командой.

Ранее стало известно, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен включить Валентину Матвиенко в список кандидатур на пост представителя правительства Петербурга в Совете Федерации.

«Сегодня масштабные задачи стоят перед городом, которые поставил президент. Без сильной команды решать их трудно. Я предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации», — сообщил врио губернатора после встречи с председателем Совета Федерации.

В свою очередь Матвиенко приняла его предложение и поблагодарила Беглова, заявив, что для нее «служить городу — великая честь».

«Я уверена, что мы сможем «двойной тягой» сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу», — ответила она.

Кроме того, Валентина Матвиенко сообщила, что успела изучить программу врио губернатора, и считает ее логичной, правильной и очень амбициозной. Это при том, что она вполне реализуема.

«Александр Дмитриевич прав, что в целом ряде сфер надо делать рывок. Мне эта программа очень близка, она идеологически мне понятна, и, конечно, я с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете Федерации для того, чтобы оказывать помощь и поддержку Петербургу», — подчеркнула она.

Комментируя предложение Александра Беглова, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что считает формирование такого союза очень значимым для Санкт-Петербурга.

«То, какая команда начинает формироваться, — это отличная новость, так как этот союз станет очень эффективным с экономической точки зрения. Врио губернатора берет лучших из лучших, не стесняется и приглашает всех, кто имеет опыт работы в Санкт-Петербурге, и тех, кто пришел в госуправление из других управленческих сфер. Именно по этой причине для многих петербуржцев такая команда, не скрою, является большой надеждой на то, что город вновь начнет развиваться, причем очень большими шагами», — сказал Милонов.

Он также отметил, что в свое время именно Валентина Матвиенко вывела Санкт-Петербург на совершенно новый уровень развития, сделала его современным мегаполисом, сумев восстановить статус второй столицы России.

Действительно, во время работы Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга городской бюджет увеличился в 6 раз, а валовой региональный продукт — более чем в 3,5 раза. Вырос международный рейтинг — город превратился в туристическую столицу. В 2003–2011 годах в Петербурге успешно развиваются созданные при Матвиенко промышленные кластеры.

«Матвиенко в свое время инициировала программу ремонта фасадов зданий в историческом центре, она также дала старт масштабной программе благоустройства петербургских дворов. Также при ней началось строительство ЗСД (западный скоростной диаметр. — Прим. ФАН). Ну и к тому же Матвиенко представляет город в Совете Федерации», — продолжает депутат.

По словам Виталия Милонова, при Александре Беглове начинается новый этап в жизни Санкт-Петербурга.

«Правительство Александра Дмитриевича продолжает начатые Валентиной Матвиенко традиции. Его команда намерена значительно увеличить доходную часть бюджета города и повысить качество жизни горожан. Он уже работает над привлечением федеральных средств, привлекает интерес крупнейших федеральных компаний. Беглов показывает, что Валентина Ивановна, как человек, имеющий большую любовь к Санкт-Петербургу и большой опыт работы с этим городом, — очень ценный соратник, член команды. Он видит, что она может оказать очень большую поддержку Петербургу в дальнейшем. И Беглов, и Матвиенко уже показали себя как большие профессионалы, которые выведут город в лидеры по всей России», — сказал парламентарий.

Напомним, врио губернатора ранее высказал намерение запустить в Санкт-Петербурге масштабные инфраструктурные проекты вроде строительства новых дорог. Для их реализации требуется очень серьезная федеральная финансовая поддержка. А значит, такой союзник, как Валентина Матвиенко, станет исключительно полезным для успешного решения этих задач.

Кроме того, Александр Беглов инициировал программу ремонта и реставрации жилых домов памятников с историческими фасадами. Матвиенко одной из первых поддержала предложение ввести туристический сбор, который позволит финансировать эту программу. 255 домов в ближайшие годы восстановят свой облик.