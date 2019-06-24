Генпрокуратура начала проверку Яшина после сообщений о взятках полиции и крышевании борделей

Москва, 24 июня. Российская Генпрокуратура начала проверку в отношении председателя совета депутатов московского муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина. Ему грозит до восьми лет лишения свободы за коррупционные связи с сотрудниками полиции, о которых сообщили СМИ.

По данным Telegram-канала «Шавки Красовского», Яшину покровительствуют участковые уполномоченные полиции ОУУП лейтенанты Рушан Умяров и Артур Джаппаров, а также майор Владимир Волченко. Как сообщает канал, сотрудники правоохранительных органов передают муниципальному депутату информацию о появлении лиц, агитирующих за его оппонентов, на территории 45-го округа столицы, от которого избирается Яшин. «Шавки Красовского» пишут, что за данные услуги муниципальный депутат выплачивает полицейским «скромные» 200 тысяч рублей.

Кроме того, сообщается, что Волченко владеет несколькими борделями, расположенными в округе Яшина. Муниципальный депутат использует служебные полномочия, чтобы прикрыть незаконный бизнес майора.

СМИ направили запрос, касающийся проверки в отношении Яшина и связанных с ним сотрудников полиции в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру России, сообщает Nation News. СК передал документ на обработку. Генпрокуратура присвоила обращению номер. Запрос был направлен на дальнейшее рассмотрение.

Отметим, что Яшин не смог набрать необходимого для участия в выборах в Мосгордуму количества подписей. При этом он оправдывается то погодными условиями, то пустотой на улицах, а также обвиняет столичные власти, которые якобы не обеспечивают безопасность сборщикам подписей.