Facebook не нашла доказательств российского вмешательства в референдум по Brexit

Вашингтон, 24 июня. Facebook не располагает доказательствами влияния России на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, об этом заявил вице-президент компании по информационному сопровождению и глобальным вопросам Ник Клегг.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что это случилось во время референдума по Brexit», — заявил Клегг в интервью «Би-би-си».

Представитель Facebook рассказал, что аналитики компании провели два полных исследования данных по Brexit. Специалисты использовали ту же методологию, что и для анализа «вмешательства» внешних сил через Facebook в выборы президента США в 2016 году.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС проголосовали 51,9% жителей Королевства. Председатель комитета Палаты общин по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий Дамиан Коллинз потребовал от Facebook предоставить данные об активности связанных с Россией аккаунтов в период проведения голосования.

Ранее политические круги США обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы президента США. Спецпрокурор Роберт Мюллер инициировал расследование о «сговоре» Трампа с Россией. Однако после двух лет расследования Мюллер не нашел ни одного доказательства так называемого «сговора» и был вынужден признать поражение.

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер теперь сам может стать фигурантом уголовного дела. Мюллер два года проводил расследование на средства из бюджета США, но так и не нашел доказательств.