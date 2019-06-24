Москва, 24 июня. Заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева соболезнует близким актера Андрея Харитонова, который скончался на 60-м году жизни.

Андрей Харитонов скончался 23 июня, он долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка, актер перенес шесть операций, но болезнь победила.

По мнению Елены Санаевой, Андрей Харитонов был еще так молод.

«Очень жаль, когда уходят молодые люди, которым не получается распорядиться своей судьбой счастливо, потому что все складывалось поначалу замечательно», — сказала артистка, ее слова передает «Пятый канал».

Вдова Харитонова рассказала о последней воле актера. Его похоронят на родине в Киеве. По словам супруги Харитонова Ольги, поклонники не смогут проститься с артистом.

Актер хотел, чтобы в день его похорон рядом были только самые близкие. Она добавила, что тело Харитонова кремируют, а прах перевезут на Украину, пишет KP.Ru.

Ольга пояснила, что артист хотел запомниться зрителям таким, каким его знали раньше — «красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным». Во время болезни он сильно похудел и не хотел, чтобы его видели в таком состоянии.

Супруга призналась, что рецидив болезни случился зимой, а в последнее время Харитонов не мог встать с постели. Он скончался у себя дома.