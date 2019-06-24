Наташа Королева пожаловалась на мужа-тирана, отбирающего пирожки

Москва, 24 июня. Известная эстрадная певица Наташа Королева пожаловалась на супруга Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Звезда призналась, что муж отбирает у нее еду.

Королева всегда покоряла поклонников женственной фигурой. Как рассказала сама Королева, ответственность за впечатляющие формы певицы лежит на ее муже. Тарзан строго следит за питанием певицы, чтобы та не набирала лишние килограммы.

По словам Королевой, Тарзан ведет себя как настоящий тиран и не дает ей съесть ничего лишнего. Кроме того, супруг певицы сам готовит пищу для всей семьи и контролирует содержимое холодильника, сообщает «Дни.ру».

«Это ужасно, правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь, и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом… И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!» И все! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!» — пожаловалась Королева в программе «Сегодня вечером».

Глушко подтвердил, что действительно строго следит за рационом звезды и регулярно проводит чистку холодильника от вредных продуктов: жирного, соленого и жареного. Сам же Тарзан много лет придерживается строгой диеты и пытается приобщить жену к правильному питанию, пишет «Пятый канал».

Кроме того, Королева рассказала, что уже много лет не подходила к плите, готовкой занимается ее муж. По словам певицы, у Тарзана настоящий кулинарный талант.

Ранее Королева удивила поклонников стильным образом прямиком из 90-х годов. Исполнительница рассказала, что раритетные вещи хранила почти 30 лет в своем гардеробе.