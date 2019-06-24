СМИ сообщили о выдаче школьникам Красногорска аттестатов по гороскопу

Москва, 24 июня. Выпускникам одной из школ Красногорска начали выдавать аттестаты, ориентируясь в порядке очередности на гороскоп, сообщили СМИ.

Мать одного из выпускников в беседе с НСН сообщила, что узнала о такой необычной выдаче аттестатов из родительского чата. По ее словам, в данный момент получать аттестаты будут те, кто родился с 22 июня по 22 июля, то есть раки, следом документ заберут львы, девы, весы и далее по гороскопу.

В связи с чем руководство учебного заведения приняло решение выдавать аттестаты по гороскопу, остается неизвестным.